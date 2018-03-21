الفاضلي: نعمل على صرف علاوة الحصة للمراقبات المتعمدة

قال مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم عبد الفتاح الفاضلي، الأربعاء، إن العمل جار على مطابقة كشوفات أسماء المعلمين المعتمدين بالملاك الوظيفي؛ تمهيدا لإحالتها إلى الشؤن الإدارية والمالية لإعداد صرف علاوة الحصة المقررة.

وأوضح الفاضلي في تصريح للرائد، أن إدارته مستمرة في استلام الملاك الوظيفي من مراقبات التعليم وإحالته للوزير لاعتماده، لافتا إلى أن أغلب الملاكات الوظيفية متوقفة بمكاتب التفتيش التربوي في المناطق؛ لغرض مراجعتها.

وأشار مدير إدارة الاحتياط العام إلى أن مراقبي التعليم يشكون تأخر المكاتب الإدارية والمالية في إتمام عمليات المراجعة والتدقيق، مستبعدا صدور قرارات لاعتماد ملاكات جديدة في الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت خلال الفترة الماضية ملاك 13 مراقبة تابعة للوزارة، وتعمل على تجهيز علاوة الحصة للحاصلين على جداول دراسية.

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