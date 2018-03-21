ليبيا.. سيف الإسلام القذافي مرشحا للرئاسيات؟

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” إعلان المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، خلال مؤتمر صحافي عقده بتونس أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في ليبيا، مع السيد أيمن أبو راس المتحدث باسم رؤية سيف الإسلام القذافي للحل في ليبيا، والسيد فوزي حداد الكاتب والباحث السياسي الليبي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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