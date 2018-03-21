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فرنسا: ساركوزي يبدأ يومه الثاني في التوقيف الاحترازي لاستكمال التحقيقات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تم الأربعاء استئناف التوقيف الاحترازي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007. ووصل ساركوزي قبيل الساعة 08,00 (07,00 ت غ) إلى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس لاستكمال التحقيقات.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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