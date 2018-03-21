فرنسا: ساركوزي يبدأ يومه الثاني في التوقيف الاحترازي لاستكمال التحقيقات

تم الأربعاء استئناف التوقيف الاحترازي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007. ووصل ساركوزي قبيل الساعة 08,00 (07,00 ت غ) إلى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس لاستكمال التحقيقات.

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