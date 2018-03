«داخلية المؤقتة» تعلن بدء دورة تدريبية للأعضاء المنضمين لـ «البحث الجنائي»

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، بدء الدورة التدريبية الأولى للأعضاء المنضمين للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأوضحت الإدارة العامة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أنه موعد بدء الدورة هو يوم السبت المقبل، الموافق 24/ 03/ 2018 بمعهد تدريب الشرطة بنغازي.

وناشدت الإدارة، كل من يعنيهم الأمر التواجد بمقر إدارة البحث الجنائي يوم الخميس الموافق 22/ 03/ 2018 على تمام الساعة التاسعة صباحاً لتوزيع المنتسبين على دفعتين.

