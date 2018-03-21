تشكيل لجنة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية أوجلة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عميد بلدية أوجله السنوسي الفضيل، لمناقشة التنمية المستدامة، التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للنفط.

وتتخلل الإجتماع الذي حضره مديرعام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة ، مناقشة التنمية المستدامة في منطقة الواحات بصفة عامة، ومنطقة أوجله بصفة خاصة.

كما بحث المجتمعون آلية التعاون بين المجلس البلدي والمؤسسة، لتفعيل التواصل بين الجانبين دون عراقيل .

ونوه صنع الله خلال الإجتماع، أن المؤسسة تضع في أولوياتها خدمة هذه المناطق حسب الاحتياجات الملحة قدر المستطاع، بعد الاتفاق مع المجالس البلدية.

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