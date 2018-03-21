مصادرنا : الاسطى موقوف لدى جهاز المباحث العامة وهذه التهم التى وجهت اليه

ليبيا – أكدت مصادر أمنية بطرابلس للمرصد أن مالك قناة العاصمة جمعة الأسطى موقوف لدى جهاز المباحث العامة في طرابلس.

المصدر أكد أن الأسطى سيمثل أمام النيابة العامة بعد توجيه عدة تهم إليه، من بينها التحريض على زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة والتنسيق مع مجموعات مسلحة وصفها بـ” الخارجة عن القانون” للتحرك على أطراف العاصمة.

هذا وأضافت مصادر مقربة من مديرية أمن طرابلس أن جهاز المباحث العامة لديه تسجيلات لمكالمات الاسطى على شبكتي ليبيانا والمدار من ضمن ملف التحقيق.

وكان الاسطى قد عاد إلى طرابلس أول مرة خلال الاسبوعين الماضيين منذ خروجه منها عقب إندلاع عملية فجر ليبيا صيف 2014 .

المرصد – خاص

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