239 مهاجر ليبي يصلون إلى إيطاليا في قوارب الهجرة منذ بداية 2018 حتى الآن

عين ليبيا

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية، أن 4399 مهاجرًا غير قانوني وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية عام 2018.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، إلى أن 6161 مهاجرًا رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية العام 2018، من بينهم 4399 مهاجرًا قادمين من ليبيا، وهم أقل بنسبة 71.73% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، وأقل بنسبة 66.12% مقارنة بالعام 2016.

وحسب البيان، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت 16238 مهاجرًا عن طريق البحر.

أما بالنسبة لجنسيات المهاجرين، فإنَّ المهاجرين اللييبيين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام بلغوا 239 مهاجرًا بنسبة 4% من إجمالي المهاجرين غير القانونيين.

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