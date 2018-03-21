بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح جمعة الأسطى المختطف بطرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال التعسفي الذي طال المدير السابق لقناة العاصمة جمعة الأسطى من منزله في طرابلس مساء الإثنين.

ودعت البعثة في بيان نشرته على موقع تويتر الثلاثاء إلى اطلاق سراح الأسطى فورا أو تقديم الأساس القانوني لاحتجازه ومثوله أمام سلطة قضائية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن الاعتقال التعسفي انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.، معربة عن قلقها بشان صحة الاسطى إذ انه يعاني من مشاكل في القلب.

واقتحم مسلحون منزل الأسطى في العاصمة الليبية طرابلس مساء الإثنين واقتادوه إلى سيارة أمام منزله، ولم يتمكن شهود العيان من معرفة هوية الخاطفين.

وعاد رجل الأعمال الليبي جمعة الأسطى إلى مدينة طرابلس منذ فترة وجيزة وذلك بعد خروجه من العاصمة الليبية خلال أحداث فجر ليبيا في عام ألفين وأربعة عشر، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه أو القبض عليه.

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