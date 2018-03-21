اختتام إجتماع إطلاق مشروع تدريب العناصر الأمنية في مصر

اختتمت أعمال الإجتماع الخاص بإطلاق مشروع التدريب بالمركز الدولي بأكاديمية الشرطة المصرية .

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني طارق شنبور ، قال بتصريح لقناة ليبيا، انه تم خلال الإجتماع التأكيد على تدريب 360 متدرب كمرحلة أولى وبمختلف التخصصات الأمنية من21 دولة أفريقية.

كما وكشف شمبور، عن تخصيص حقيبة تدريبية لليبيا، مبيناً أن الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد معايير شروط التدريب الخارجي، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة استثمار وتوظيف هذه الحقيبة والمنحة التدريبية والعمل على اختيار العناصر المناسبة للتدريب .