شركة الكهرباء تعلن عن وجود فائض إحتياطي يقدر بـ 100 ميجاوات اليوم الأربعاء

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أنه لا يوجد ساعات طرح الأحمال اليوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018.

وكشفت الشركة عن أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 4450 ميجاوات وأن الإستهلاك المتوقع 4350 ميجاوات، مؤكدةً على عدم وجود عجز متوقع للشبكة.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء في النشرة التي تلقت المرصد نسخة منها إلى وجود فائض إحتياطي يقدر بحوالي 100 ميجاوات.

ويأتي هذا الاستقرار للتيار الكهربائي مجدداً منذ شهر تقريباً بعد تذبذب في الخدمة رافقت شهري يناير وفبراير الماضيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية