اللجنة المكلفة من الرئاسي للتهدئة في الجنوب تصل إلى سبها

وصلت لجنة الأزمة المعنية والمكلفة من قبل رئيس المجلس الرئاسي بمعالجة الوضع في الجنوب، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سبها.

وأوضح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، في تصريحات صحافية، أن “اللجنة تضم وزراء كل من الحكم المحلى بداد قنصو، والعمل والتأهيل المهدي الورضمي، وشؤون النازحين والمهجرين أبوبكر جلالة، الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، للجلوس مع الأطراف المختلفة من أجل وقف إطلاق النار، والتهدئة والعمل على فتح مسارات خدمية تسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد مستشفيات المدينة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل عدد من الجرحى لتلقي العلاج في مستشفيات طرابلس”.

‏الجدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم “323”، ستعمل للتواصل مع أطراف النزاع في المنطقة والعمل على وقف إطلاق النار والتهدئة وتشكيل فريق تفاوضي من الطرفين، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، بالإضافة لتفعيل مديريات الأمن بالمنطقة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار.

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