تعيين بلقاسـم الابعـج آمـراً لمنطقـة الكُفـرة العسكـرية

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قراراً بتعيين العميـد “بلقاسـم مـاشاءالله الابعـج” آمـر لمنطقـة الكُفـرة العسكـرية.

وأوضحت المادة الثانية من نص القرار رقــم {87} لسنــة 2018م أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

يأتي تعيين الأبعج خلفاً للواء “المبروك الغزوي” الذي تم نقله حاكم عسكري وآمر منطقة سبها العسكرية.

يشار إلى أن العميد بلقاسم الأبعج شغل منصب رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية في الكفرة سابقاً.

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