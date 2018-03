«شنبور»: تخصيص حقيبة لليبيا لتدريب العناصر الأمنية بالخارج

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اختتام أعمال اجتماع «ITEPA» الخاص بإطلاق مشروع التدريب بالمركز الدولي بأكاديمية الشرطة المصرية .

وقال مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني طارق شنبور، في تصريحات متلفزة، «إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تدريب 360 متدربا كمرحلة أولى وبمختلف التخصصات الأمنية من21 دولة أفريقية».

وأوضح «شمبور»، أن الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد معايير شروط التدريب الخارجي، عن طريق تخصيص حقيبة تدريبية لليبيا، مع ضرورة استثمارها وتوظيفها من خلال المنح التدريبية للعمل على اختيار العناصر المناسبة للتدريب.

