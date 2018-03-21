من هو العميد اﻷبعج آمر الكفرة الجديد؟

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شغل آمـر منطقـة الكُفـرة العسكـرية العميد بلقاسم ماشاءالله الابعج الزوي , منصب مدير إدارة الاستخبارات سابقاً بمدينة الكفرة وقائد تحرير الجنوب الشرقي عام 2011 .

الأبعج، تم أسره في مدينة سبها في عام 2011 في أحداث سبها ومن ثم نقل إلى سجن مصراته ومن بعدها إلى سجن بوهديمة في بنغازي.

وفي أحداث بنغازي وهجوم المجموعات الإرهابية علي سجن بوهديمة عام 2014 تم نقله إلى جهة مجهولة , إلى أن استطاعت قوات الأمن من تحريره و نجله من قبضة سجون الجماعات الإرهابية غربي بنغازي في يناير العام الماضي، وتقلد منصب آمر المنافذ الحدودية والجوية.

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