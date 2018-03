«المتوسط» تنفرد بنشر تفاصيل خطف «الأسطى» ومكان احتجازه

المتوسط – خاص

نفى مصدر مقرب من عائلة جمعه الأسطى، مدير قناة العاصمة سابقا، الأخبار التي تداولها عدد من وسائل الإعلام حول امتثال «الأسطى» للتحقيق أمام النيابة العامة في تهم عدة منها زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد ودعم جماعات مسلحة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن التهم التي وجهت لـ«الأسطى» وأعلن عنها في وسائل الإعلام عارية تماما من الصحة، وهي تهم ظهرت لتهدئة الوضع لعدم الإفصاح عن عملية الاختطاف، لأنهم دائما يتحدثون عن أن طرابلس آمنة.

وأضاف المصدر: «جمعة الأسطى دخل طرابلس من جهة اعتبارية من مطار معيتيقة الدولي 3 فبراير 2018 ولم يدخل متسللا» متسائلا لماذا لم يتم القبض عليه في هذه الفترة رغن أنه على حسب زعمهم مطلوب للقضاء بتهمة التحريض على زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة والتنسيق مع مجموعات مسلحة للتحرك على أطراف العاصمة؟

ووصف المصدر لحظة الاختطاف التي وصفها بـ«المأساة» أمام أهله في منزله بمنطقة حي الأندلس، إضافة إلى الطريقة التي تم بها اختطاف أخوته الثلاثة وسحبهم بمنتهى العنف والإساءة دون أي احترام لحرمات المنازل أمام أهل بيته، في العملية التي تمت في مدينة طرابلس يوم 19 من الشهر الجاري الساعة السابعة.

وأكد المصدر تواصل عائلته بالجهات الاعتبارية التي أفادت بأنه ليس موقوفا لدى أي جهة رسمية، معربا عن لومه للمجتمع الدولي لأنهم يزعمون أن العاصمة طرابلس آمنة ولا يلقون الضوء على الانتهاكات التي تحدث كل يوم في العاصمة، والتي لم تطل الأسطى فقط لكن حدث ولا حرج عن عددها.

واتهم المصدر القياديين في كتيبة «ثوار طرابلس» «الهادي عوينات ومحمد البكباك» بأنهما قاما بخطف جمعة الأسطى وأخوته الثلاثة (سالم وعطية وعمر)، الذين تم احتجازهم في سجن الهضبة، مؤكدا أن «الأسطى» لا يزال في عهدتهم، حيث تقدمت عائلته بدعوى للسلطات التونسية ضد «البكباك» المقيم في تونس.

ونوه أن «الأسطى» وأخوته تعرضوا لانتهاكات شديدة خلال احتجازهم، حيث قاموا بحلق شعرهم بالكامل داخل السجن، وتعرض إخوته الثلاثة خلال احتجازهم وقبل إطلاق سراحهم بثلاث ساعات للضرب والتعذيب والإهانة، ولم يرون شقيقهم الذي كان محتجزا في مكان آخر.

وكان «الأسطى» قد عاد إلى طرابلس أول مرة خلال الأسبوعين الماضيين منذ خروجه منها عقب اندلاع عملية فجر ليبيا صيف 2014.

وتلك الواقعة لم تكن الأولى من نوعها لهذا الشهر حيث اختطف المدعى العسكري العام بحكومة الوفاق «مسعود أرحومه»، الخميس الماضى، بالقرب من منزله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس، ولم ترد أية انباء عنه حتى تلك اللحظة.

