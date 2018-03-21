سلامة: سأبدأ غدا محاولة أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي

قال المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم مبينا أن الوضع الراهن لا يمكن الإبقاء عليه قائلا “أطلب من هذا المجلس أن يجعل هذه الرسالة حول عدم قابلية استمرار الوضع الراهن واضحة لجميع القادة في البلد”.

وأضاف سلامة خلال إحاطة قدمها اليوم الأربعاء لمجلس الأمن “كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات، كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية، وسوف أبدأ من الغد محاولة جديدة وأخيرة في هذا الاتجاه”.

وتابع “عندما انضممت إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طلبت مجمل الأطراف المعنية إدراج تعديل الاتفاق السياسي في خطة عمل الأمم المتحدة” وأردف “أعتقد الآن أن هناك فرصة ضئيلة لتمرير هذه التعديلات ولا تعتمد خطة العمل على هذه التعديلات”.

واستطرد سلامة ” مشكلة ليبيا ..نظام اقتصادي قائم على الافتراس، يجب تحطيم هذا النظام ويجب أن تتدفق الموارد لبناء دولة قوية متساوية للجميع، ينبغي على الأمم المتحدة وشركائها أن يتعاملوا مع هذا النهب كأحد الركائز الأساسية لعملنا”.

وأردف “يجب أن يكون توفير الأمن مسؤولية المؤسسات الوطنية وليس مجموعات مسلحة، الكثير من الشبان يكسبون قوتهم من وراء حمل السلاح، ينبغي إعادة دمجهم في الحياة المدنية قبل مايو ستعلن البعثة عن إستراتيجية في هذا الشأن”.

وتحدث سلامة عن الوضع في سبها قائلا انه “ما زال مقلقاً جداً” وتابع “العداوات المحلية والصراعات بين اللاعبين السياسيين والعسكريين الليبيين، والوجود المتنامي للمرتزقة الأجانب يعقد بشكل خطير الحل، الأمم المتحدة مستعدة للوساطة إذا طلبت الأطراف ذلك”.

وزاد سلامة “هناك مكامن للقلق في ليبيا، تنظيم الدولة (داعش) و القاعدة لا يزالان موجودان في ليبيا وقد شنا هجمات في الآونة الأخيرة، المجموعات المسلحة بما في ذلك تلك المدمجة في هيكلية الدولة تواصل العمل خارج نطاق القانون وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وقال إن “إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية هذه السنة هو في قمة أولويات الأمم المتحدة” مضيفا انه “من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن نكون متأكدين أنها سوف تكون شاملة وان نتائجها سوف تقبل من الجميع”.

وبين أن “المؤسسات الليبية الحالية ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة أو منقسمة إلى أجسام متناسفة من أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة، يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب وهذا يعني انتخابات”.

وتابع سلامة:”لقد أحرزنا تقدما في عكس عملية الاستبعاد المتبادل الموجود في ليبيا، والتواصل مع المجتمعات التي تم تهميشها بما في ذلك أنصار النظام السابق، وعملنا على إقناع الجماعات العرقية ، والمدن المتخاصمة، والأحزاب السياسية على التقارب”.

وأضاف “نحن نبحث إعادة فتح مكتبنا في بنغازي عندما تسمح الظروف بذلك وسوف نعيد فتح مكتبنا في الجنوب” مستطردا “قامت الأمم المتحدة بزيارة مدن وبلدات لم نذهب إليها منذ سنوات وسف نواصل القيام في ذلك”.

وقال سلامة” أقدم إحاطتي اليوم من طرابلس حيث أسكن الآن كما يفعل عدد متزايد من زملائي، لتقديم الدعم لليبيا بشكل أفضل يجب علينا أن نتواجد في ليبيا، أنا فخور أن أعلن بأننا قد عدنا فعلاً إلى ليبيا “.

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