رصد / المتوسط

دعا ممثل دولة بوليفيا الأطراف الليبية المتنازعة للابتعاد عن الأسلحة والتحريض على العنف أيا كان نوعه.

وقال خلال كلمته في جلسة مجلس الامن التي تابعتها ورصدتها صحيفة “المتوسط” اليوم الأربعاء، نرحب بالتقدم المحرز لليبيا في تسجيل الناخبين حيث تجاوز عدد المسجلين 2 مليون شخص.

وأستطرد قائلا، “نهتم بجهود المنظمات المختلفة ودول الجوار لتعزيز العملية الانتخابية والسياسية”.

وأردف: “نشهد تزايد للعنف والاشتباكات وفق التقارير الدولية رغم الخطوات الإيجابية، مستندا إلى تقرير المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي أشار إلى وجود 160 حالة وفاه في البلاد، إضافة إلى عمليات الاحتجاز التعسفي التي تزايدت وسجلت العديد منها في بنغازي ودرنة.”

ونوّه إلى عمليات الاستهداف التي تتعرض لها بعض الأهداف المدنية والمرافق العامة حتى أصبحت أهدافا عسكرية.

The post بوليفيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا لتجنب العنف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية