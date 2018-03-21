هذا ما قاله التركاوي بشأن ترشح سيف الإسلام للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه “يحق لأي شخص يرى في نفسه الكفاءة للترشح للانتخابات أن يخوض غمارها وفي النهاية صناديق الاقتراع هي التي ستحسم الأمر فيمن يتولى رئاسة البلاد”

وأعلن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا انه “لا يطمح للسلطة بمفهومها التقليدي بل هو يطمح إلى إنقاذ بلاده” وفق تعبيره.

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