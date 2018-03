“زهيو” و “سلامة” يبحثان آليات عملية لحل مشاكل المهجرين الليبيين في الخارج

المتوسط :

اجتمع الأمين العام للتجمع الوطني الليبي “اسعد زهيو”، صباح اليوم الاربعاء، مع مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في ليبيا “غسان سلامة” وذلك بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس.

وتطرق الاجتماع إلى مخرجات ما تم التوافق عليه في الاجتماعات السابقة حول الظروف التي تواجه المهجرين الليبيين في الخارج وحلحلة مشاكلهم عبر آليات عملية لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى بلادهم واعادة ممتلكاتهم ووظائفهم وكذلك بحث مشاركة التجمع الوطني الليبي في العملية السياسية المقبلة، والخطوات التي قامت بها قيادة التجمع وقواعده الشعبية على مستوى البلديات والفروع من اجل تلبية الاستحقاقات المتعلقة بها.

من جانبه، أكد “سلامة” أن خطط سلامة تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام الجاري كانتخابات البرلمان وفق الإعلان الدستوري، وأن الانتخابات الرئاسية سيتم ارجاؤها إلى غاية الاتفاق على دستور والاستفتاء عليه.

وأعرب سلامة عن وجود بارقة الأمل تكمن في اتفاق البرلمان والمجلس الرئاسي على أن أي جسم تشريعي منتخب سيحل محلهم ولن يستمر الانقسام الحالي في مؤسسات الدولة.

