وزارة الصحة المؤقتة تعقد اجتماع طارئ لإدارة التفتيش

البيضاء 21 مارس 2018 وال _ عقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، الأستاذ جمعة بطاو اجتماع طارئ لإدارة التفتيش.

وضم الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء المدير المساعد لإدارة التفتيش، الأستاذ عبدالله فرج سعيد, وعضو التفتيش، محمد الجلهوم, وعدد من موظفات المكاتب والأقسام بمقر الوزارة.

وجاء هذا الاجتماع بناء على تعليمات وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب. لمناقشة عمل الإدارات بالديوان ومتابعة عمل المؤسسات العلاجية والطبية بالبلاد من خلال التقارير الواردة من مكاتب التفتيش والمتابعة بالبلديات لتقييم الوضع الحالي .

ويهدف الاجتماع للرفع من مستوى أداء عمل المستشفيات والمرافق الصحية والإدارات والأقسام التابعة للوزارة . (وال – البيضاء ) ر إ / س ع

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