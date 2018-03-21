إجراء 10 عمليات قسطرة قلبية بمركز طبرق الطبي‎

أجريت بمركز طبرق الطبي صباح اليوم عدد 10 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اشرف عليها استشاري أمراض القلب الدكتور خالد اللافي. وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي لبوابة أفريقيا الإخبارية إن العمليات الجراحية كانت مابين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين. وأشار المكتب إلى أن العمليات أجريت لمرضى بالقلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا من بينها طبرق و درنه و البيضاء . يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة في المنطقة الشرقية ، وشهد إجراء عدة عمليات كبيرة و دقيقة بأيدي أطباء ليبيين.

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