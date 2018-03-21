بلدي درنة يستنكر الهجوم على الجيش

استنكر المجلس البلدي درنة الهجوم الذي شنته الجماعات المتطرفة في درنة على قوات الجيش خلال الأيام الماضية. وتوعد المجلس في بيان تلقت بوابة إفريقيا نسخة منه بملاحقة الجناة قائلا “أين الإرهابيين في مدينة بنغازي” في إشارة إلى نجاح الجيش في القضاء عليهم”. ونجحت قوات الجيش يوم الاثنين الماضي في صد محاولة التفاف نفذتها الجماعات المتطرفة على مواقع لجيش علي تخوم درنة، وأثناء تقدم القوات المسلحة انفجر لغم ارضي ما أسفر عن وفاة جنديين اثنين هما اجويدة الحداد، وعلي العكري، وجرح أثنين آخرين هما حسام لحصـين، وعلي بومــراد.

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