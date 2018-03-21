ليبيا تشارك في إنشاء “المنطقة التجارية الحرة” بإفريقيا

وقع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الأربعاء، في العاصمة الرواندية “كيغالي”، على وثيقة اتفاق الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإنشاء “منطقة التجارة الحرة القارية”.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية أحمد الأربد، إن ما يزيد على 44 دولة من دول الاتحاد الإفريقي، وقّعت على هذه الوثيقة، مؤكدا أن الدول الإفريقية، ومن بينها ليبيا، عازمة على “تعميق الاندماج الاقتصادي بينها من خلال هذه الوثيقة”.

يشار إلى أن وثيقة منطقة التجارة الحرة، تقضي بإنشاء سوق إفريقي موسع وآمن للسلع والخدمات في دول الاتحاد الإفريقي، والحد من التعريفات الجمركية وإلغائها تدريجيا، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة والاستثمار.

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