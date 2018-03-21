بحضور صنع الله شركة هوت النمساوية تقدم عرضا فنيا حول نشاطها في ليبيا

قدمت شركة هوت النمساوية للاستكشاف والتطوير، عرضا فنيا حول نشاط الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، وعدد من الشخصيات.

وتخلل العرض إعطاء نبذة تاريخية عن الشركة في العالم بشكل عام، ونشاطها في ليبيا الممتد لقرابة ثلاثين عاما في مجال الاستكشاف، وهندسة المكامن، والتدريب والاستشارات الفنية، ودورها في نقل أحدث التكنولوجيا، وآخر التقنيات الحديثة إلى صناعة النفط في ليبيا.

من جهته أشاد صنع الله بنشاط الشركة، معربا عن سعي المؤسسة إلى تطوير العلاقات، والاستفادة من مثل هذه الشركات العالمية ضمن إطار سياسة المؤسسة .

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