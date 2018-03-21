الهجرة غير الشرعية تهدد أمن وصحة المجتمع الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

شدد مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الهجرة غير الشرعية العقيد سليمان محمد، اليوم الأربعاء، على ضرورة إتمام الإجراءات الصحية للعاملين الأجانب الوافدين إلى ليبيا للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض، محذرا من أن هناك مهاجرين يزاولون الشعوذة والدعارة وآخرون يحملون أمراض خطيرة ومعدية.

وقال محمد ، على هامش زيارة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العميد فرج صالح اليوم الأربعاء، لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة قنفودة، إن المهاجرين المتواجدين بمركز الإيواء يتم ضبطهم عن طريق المنفذ البري امساعد أو عبر النقاط الأمنية المنتشرة في المنطقة الشرقية من امساعد شرقا وحتى بن جواد غربا وإلى الكفرة جنوبا.

وأضاف في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن جنسيات المهاجرين من جمهورية مصر وسوريا وتشاد ووسط أفريقيا، ويتم التعامل معهم بحجزهم في مراكز الإيواء ومن ثم إجراء التحاليل الطبية لهم وترحيلهم إلى بلدانهم إما برا عن طريق المنافذ البرية أو نقلهم إلى طرابلس جوا ليجري بعد ذلك ترحيلهم إلى بلدانهم.

ولفت العقيد إلى أن جهاز مكافحة الهجرة يعد تقريرا شبه شهريا بالأعداد التي تم ضبطها وترحيلها، مشيرا إلى أن ظاهرة الهجرة تصعب على دول الكبرى والاتحاد الأوروبي وهي أولوية كبرى وظاهرة خطيرة في ظل الإمكانيات الضئيلة التي يعمل بها الجهاز، إلا انه لايزال يعمل كصمام أمام للحد من الظاهرة التي تفتك بالبلد اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

وأبرز أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتت خطيرة وتهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والصحي في البلاد.

وكان رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العميد فرج صالح موسى قد أجرى، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مركز إيواء المهاجرين بمنطقة قنفوذة وذلك للاطلاع على حالة المركز والعمل بداخله، وتفقد مركز الإيواء الذي يعتبر أكبر مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الشرقية، وأطلع على كافة اقسامه وكذلك وضع المهاجرين بداخله.

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