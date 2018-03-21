زيدان: حل مشكلة الجنوب يكمن في توحيد الدولة المدنية والجيش

ليبيا – أكد رئيس الوزراء السابق علي زيدان صعوبة إطلاق صفة الصراع على ما يحصل الآن في المنطقة الجنوبية لأنه إحتكاك وله شقين الأول موجود بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو والشق الآخر هو وجود مجموعات مسلحة من فصائل معارضة من التشاد والسودان.

زيدان أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أّذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه الفصائل إستغلت الوضع الأمني وإستعملت فئات مختلفة في ليبيا في الصراع القائم خاصة بعد العام 2014 مبينا بأنه تأكد له ذلك بعد الذهاب إلى سبها ولقائه بمجموعة من الأهالي والأعيان والمثقفين وقبيلتي أولاد سليمان والمقارحة فيما لم يتمكن من لقاء أحد من قبيلة التبو.

وأضاف بأنه تحدث مع النائب التباوي محمد آدم ليظهر الأمر على شكل وجود مجموعات من المعارضتين التشادية والسودانية فيما لا يوجد أي غبار على التبو الليبيين ولا مجال للإلتباس بمعرفتهم فهم معروفين إلا أن المجموعات المسلحة من خارج البلاد موجودة وتطلق الصواريخ مؤكدا بأن زيارته الأخيرة للجنوب لا علاقة لها بما يجري بل هي تتعلق بمجمل أوضاع المنطقة المهمشة والمستبعدة والتي أصبحت تتعرض لإهمال وإنقطاع عن مؤسسات الدولة المركزية.

وإستمر زيدان بالقول بأن الخدمات والأمن والوقود والتموين لا وجود لها وكأن الجنوب ليس جزء من ليبيا فلا الحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا تقوم بشيء ولا حكومة الغرب أيضا مبيناً بأنه عقد إجتماعات مع مختلف فئات الجنوب ومع قبيلتي المقارحة وأولاد سليمان وبعض أعيان القبائل الأخرى وكان الحديث يدور حول كيفية جمع أهل الجنوب ليحددوا ماذا يريدون من الدولة الليبية وما هية مساهمتهم فيما لم يثار أي موضوع بشأن إنشاء زيدان جسم مواز للحكومات الموجودة.

وأبدى زيدان تحفظه عن الرد على سؤال بشأن رأيه بعملية فرض القانون التي أطلقتها القيادة العامة للجيش لأنه ليس ملما بتفاصيلها وهو ليس بصحفي ليقيمها على حد تعبيره مشيرا إلى أن العلاج يكون بوجود دولة ليبية موحدة وجيش متحد إذ لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يعالج هذه القضية بمفرده وإذا أراد الليبيون معالجة هذا الأمر فيجب توحيد الدولة المدنية والجيش وأن يكون الهم الشاغل لهذه الدولة هو التراب الليبي.

وأضاف بأنه سمع بوجود إتفاق من قبيلتي المقارحة وأولاد سليمان ومواطني سبها فالحديث يجب أن يتم حول تسوية أمور قبيلة التبو وواجباتهم وحقوقهم من حملة الجنسية الليبية فقط أما من يحملون جنسيات أخرى فعليهم العودة لبلدانهم ولن يتم القبول بهم.

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