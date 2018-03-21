فرنسا: توجيه الاتهام للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007

وجه الاتهام إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بـ”الفساد السلبي” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية” و”إخفاء أموال عامة ليبية” مساء الأربعاء في إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، ووضع تحت المراقبة القضائية. وينفي ساركوزي التهم المنسوبة إليه.
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