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فرنسا: توجيه الاتهام للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

وجه الاتهام إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بـ”الفساد السلبي” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية” و”إخفاء أموال عامة ليبية” مساء الأربعاء في إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، ووضع تحت المراقبة القضائية. وينفي ساركوزي التهم المنسوبة إليه.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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