“الوضع الأمني” و”نزع السلاح” و “تهريب النفط” و “الإتجار بالبشر” و “الاتفاق السياسي”..أبرز القضايا الليبية على طاولة مجلس الأمن

انعقد اليوم الأربعاء 21 مارس، اجتماعًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي، للاستماع ومناقشة إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، رصدته “المتوسط”، حيث ناقش آخر التطورات في قضايا الوضع الأمني، نزع السلاح، تهريب النفط، الاتجار بالبشر، والاتفاق السياسي.

إحاطة غسان سلامة

حيث أكد المبعوث الأممي، غسان سلامة، أن هناك مخاوف عديدة بشأن الوضع السياسي والأمني في ليبيا، مطالبًا بضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا لتشكيل حكومة موحدة، حيث أفاد بأن أعضاء مجلسي النواب والدولة قد تعاونوا، من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة .

وأوضح سلامة، أن هناك ما يزيد عن 300 ألف من النازحين لا يستطيعون العيش في ديارهم، لافتًا إلى ظهور الفوارق الأيدلوجية، وانتشار خطاب الكراهية في المجتمع الليبي.

وأشار سلامة، إلى ازدياد معدلات العنف والاختطاف والاعتقال التعسفي خلال الأيام الأخيرة، وأن جماعات المرتزقة في الجنوب الليبي قد زادت من صعوبة الوضع، مضيفًا أن المؤسسات الحالية في ليبيا منقسمة ولا تتمتع بالشرعية، وأن هناك حاجة إلى استصدار تشريعات هامة وضرورية قبل عقد الانتخابات المقبلة.

وتلت إحاطة سلامة، كلمات ممثلي كلا من بيرو، غينيا الاستوائية، كازاخستان، وبوليفيا، واختتمت الجلسة بكلمة القائم بأعمال ليبيا لدى مجلس الأمن، المهدي المجربي.

ممثل دولة بيرو

حيث طالب ممثل دولة بيرو، بضرورة احترام حقوق الإنسان في ليبيا خاصة المستضعفين من النساء والأطفال، مشددًا على تأييد بلاده تطبيق خطة الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، معتبرًا إياها السبيل الوحيد للتقدم وتحقيق الانتقال السياسي، مشيدًا بالتقدم المحرز في الحوار بين مجلسي النواب والدولة، ومساعي بعثة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

كما أشاد ايضًا بما أسماه روح التفاؤل لدى الليبيين لإتمام الانتخابات، من خلال تسجيل أكثر من 2 مليون شخص في سجلات الناخبين، داعيًا إلى أن تكون هذه الجهود سبيلا لزيادة المشاركة، حتى يتملك الليبيين العملية السياسية، ويعقدوا مؤتمرًا وطنيًا، ويصيغوا دستورًا جديدًا، مشددًا على ضرورة مشاركة كل الأطياف في العملية السياسية، وتمكين المرأة من المشاركة.

ممثل غينيا الاستوائية

ندد ممثل غنيا الاستوائية لدى مجلس الأمن، بسوء الأوضاع في ليبيا، وأدان خلال كلمته، بأقصى العبارات ما يجري من نزاع مسلح وانتهاك للقانون الدولي، مشيرًا إلى وجوب الاهتمام بالمدنيين وحماية كل أعضاء الطواقم الإنسانية.

كما رحب بدور المنظمات الدولية التي تسعى لوقف الأوضاع السيئة في ليبيا، مشيدًا بدور “اليونسميل” كوسيط لتيسير المصالحة على جميع المستويات، داعيًا الأطراف الليبية للوصول إلى حل ملموس لتنفيذ الاتفاق السياسي، وإنهاء الوضع الحالي من خلال انتخابات تشريعية لتحقيق السلام.

وطالب ممثل غينيا الاستوائية، بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، بالإضافة إلى وقف سوء المعاملة والإتجار بالبشر والأوضاع المزرية للمهجرين واللاجئين في ليبيا.

ممثل كازاخستان

طالب ممثل كازاخستان لدى مجلس الامن، بسرعة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تنهي مشاكل ليبيا، مشددًا على أهمية التوصل لاتفاق سياسي حول الانتخابات، لتشجيع القبول بنتائجها.

وشدد، على ضرورة إيلاء أولوية لخطة التنمية المستقبلية في ليبيا ووضع خطط تنمية تصل حتى عام 2030، كما أكد، على ضرورة معالجة أوضاع حقوق الانسان في ليبيا، مشيرًا إلى التقارير الواردة بشأن أوضاع اللاجئين، والمهجرين، والمهاجرين غير الشرعيين.

وقال ممثل كازخستان، إن عمليات تهريب الوقود تؤثر سلبًا على الوضع، كما تخدم المجموعات المسلحة، مطالبًا بضرورة تعزيز نظام الجزاءات المفروض، خاصة المتعلق بفرض الحظر على الأسلحة، والوقود، وذلك لضمان زيادة الأمن والاستقرار.

كلمة المهدي المجربي

أكد ممثل ليبيا لدى مجلس الأمن، المهدي المجربي، أن ثروات ليبيا المالية والنفطية تتعرض للنهب من قبل الكثيرين من بينها عصابات تهريب الوقود، ما يعني حرمان الليبيون من هذه الثروات.

ودعا المجربي، الليبيين لتجاوز خلافاتهم، بحيث تتعاون المؤسسة الليبية للاستثمار بكافة هياكلها الإدارية، وأيضا المصرف المركزي بالبيضاء وطرابلس، والمؤسسة الوطنية للنفط وكافة المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا.

وحذر المجربي من مغبة استمرار الخلاف بين المؤسسات، وهو الأمر الذي قد يؤدي لكارثة يتضرر منها الليبيون –بحسب قوله-، داعيا إلى وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.

وشدد المجربي، خلال كلمته، على الثقة في فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم، ودوره في تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما حذر من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، مؤكدًا على أن حل هذه المشاكل لن يتم إلا من خلال حكومة وفاق وطني.

