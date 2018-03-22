وزير العدل يلتقي سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى ليبيا

عين ليبيا

اجتمع وزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد ظهر الأمس 20 مارس 2018م، بديوان الوزارة طرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، بحضور مستشاري الوزير ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

استهل الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية تحدث بعدها عن آلية عمل الجهاز القضائي والسلطة القضائية مبيناً استقلالية القضاء الذي ينأى بنفسه عن كافة التجاذبات السياسية الراهنة، وفي معرض حديثه تطرق السيد الوزير إلى امكانية تقديم الدعم من المملكة المتحدة في عدة أوجه أهمها ملف السجون والبنية التحتية للجهاز القضائي وتدريب أعضاء الشرطة القضائية العاملة بالجهاز والتي تعتبر من أولويات عمل الوزارة.

بدوره أكد سفير المملكة المتحدة استعداده التام لتقديم الدعم والمساعده في المجال القضائي وكذلك الشرطة القضائية، وأكد على أنه سوف يكلف فريق من السفارة للتواصل مع المختصين من وزارة العدل للعمل على إعداد أولويات الوزارة وألبة الدعم الممكنة.

وفي إشارة من مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون تطرق فيها إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتفعيل برنامج الشراكة مع المركز الدولي لدراسات السجون، مقترحاً تشكيل فريق من البلدين لمراجعة الدعم الفني والتقني المقدم من طرف حكومة المملكة المتحدة.

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