قديروف عن احتجاز ساركوزي: لدي أمل بأنه سيبقى في السجن طويلا

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على احتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن قديروف قوله: “من الصعب تصور أن نيكولا ساركوزي سيقضي فترة طويلة في مكان إقامته الجديد، إلا أن لدي بارقة أمل في أنه سيبقى هناك، يوم ما، لأعوام طويلة”.

وأشار قديروف إلى جهود ساركوزي التي بذلها لتحويل ليبيا المزدهرة إلى أطلال قائلا: “غمرته السعادة برؤية لقطات ذبح صديقه السابق معمر القذافي وعائلته! ها هي الديمقراطية الغربية التي تدمر دولا وتقضي على شعوبها”.

وأضاف قديروف أن ليبيا تعاني الآن أصعب فترة في تاريخها، مشيرا إلى أنه ليس بوسع أحد التنبؤ بموعد إحلال السلام هناك.

وتداولت وسائل إعلام أمس الثلاثاء معلومات حول احتجاز الشرطة الفرنسية لساركوزي لاستجوابه في إطار التحقيق في تمويل حملته الانتخابية.

المصدر: نوفوستي

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