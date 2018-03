«وزير عدل الوفاق» يلتقي سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى ليبيا

المتوسط:

اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد عبد الواحد عبد الحميد، بديوان الوزارة طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، بحضور مستشاري الوزير ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

استهل الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية تحدث بعدها عن آلية عمل الجهاز القضائي والسلطة القضائية مبيناً استقلالية القضاء الذي ينأى بنفسه عن كافة التجاذبات السياسية الراهنة، وفي معرض حديثه تطرق الوزير إلى امكانية تقديم الدعم من المملكة المتحدة في عدة أوجه أهمها ملف السجون والبنية التحتية للجهاز القضائي وتدريب أعضاء الشرطة القضائية العاملة بالجهاز والتي تعتبر من أولويات عمل الوزارة.

بدوره أكد سفير المملكة المتحدة استعداده التام لتقديم الدعم والمساعده في المجال القضائي وكذلك الشرطة القضائية، وأكد على أنه سوف يكلف فريق من السفارة للتواصل مع المختصين من وزارة العدل للعمل على إعداد أولويات الوزارة وألبة الدعم الممكنة.

