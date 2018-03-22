تضمين علاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية بالترتيبات المالية للعام 2018

عين ليبيا

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “أسامة حماد”، اليوم الأربعاء، على تضمين علاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية بالترتيبات المالية للعام 2018م، مطمئنا المعلمين بالبدء الفعلي في تلبية جزء من مطالبهم المنادية بتحسين أوضاعهم المادية بشكل تدريجي وفي إطار إمكانيات الدولة المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزارء بطرابلس، والذي ضم وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام “عادل جمعة ” والمستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي “ميلود الرجباني” والمستشار القانوني بوزارة المالية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة “عادل جمعة” في تصريح له للموقع الإلكتروني للوزارة أن “هذه الإجراءات هي واقع وليست مجرد تطمينات لن تري النور كما يعتقد البعض”.

واشار المستشار المالي للرئيس المجلس الرئاسي “الرجباني” إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبير بالأمر، وأنه يتابع عن كثب مستجدات العمل على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعه مع وزارة التعليم وزارة المالية في أكتوبر الماضي.

و في سياق ذي صلة طالب الوكيل مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيساعد المنتسبين اليه في تيسير الكثير من الصعوبات التي تواجههم، والذي أكد بشانه وزير المالية “اسامة حماد” بأنه اصدر تعليماته لكل مراقبات الخدمات المالية بالمناطق بشأن تفعيل هذا الصندوق كخدمة لابد من تقديمها للمعلمين.

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