«الثني» يتابع عمل هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني

عين ليبيا

عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر الحكومة في قرنادة اجتماعا ضم كل من رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة و المجتمع المدني خالد نجم ووكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيآت الدكتور عبد الرحمن الأحيرش والمستشار صالح يونس.

حيث تم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالإعلام والثقافة وأداء عمل المؤسسات التابعة للهيئة، وأمر دولة رئيس مجلس الوزراء بإجراء تغييرات في المؤسسات التابعة للإعلام من حيث الهيكلية وأداء العمل والرفع من أداء الإعلام للهيئة مما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتقليص حجم المصاريف للهيئة والمؤسسات التابعة لها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

كما أصدر الرئيس تعليماته بتجميد عمل بعض المؤسسات التي لا تحتاجها المرحلة الراهنة، كما تم وضع رؤية وسياسة عامة من الحكومة لسير عمل الهيئة.

كما أصدر الرئيس تعليماته بتفعيل الخطة المقدمة من رئيس هيأة الإعلام والثقافة خالد نجم حول الدعم المعنوي لاستقرار الجنوب الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا