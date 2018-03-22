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السفير البريطاني يعبر عن تفاؤله باستقرار ليبيا‎

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبر سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكرعن تفاؤله الكبير بعودة الاستقرار الى ليبيا تزامناً مع عودة الانتاج الى مستوياته ، مثمنا في الوقت نفسه كل الجهود االمبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط ادارة و عاملين للحفاظ على تدفق النفط عبر انابيب الانتاج بمختلف الحقول والمواقع النفطية التابعة للمؤسسة وشركاتها .

جاء هذا خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بطرابلس ، وتم خلاله مناقشة سبل التعاون و تطوير العلاقات الثنائية وعودة الشركات البريطانية لليبيا الامر الذي سيتيح عديد الفرص للاستثمار في كافة ربوع الوطن

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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