أسويكر : الإنقسام الحكومي من أهم أسباب تفاقم وضع القطاع الصحي

بحث مدير ادارة الخدمات الصحية طبرق الاستاذ عبدالمنعم اسويكر صباح اليوم أمس مع عدد من الأطباء الأجانب من الجنسية الاكرانية العاملة بالقطاع الصحي داخل نطاق البلدية وماجاورها لمناقشة إشكالية التحويلات الماليه بالمصارف التجارية العاملة واليه إيصالها لمستحقيها نظرا لإرتفاع العملة الأجنبية مقابل الدينار.

وأوضح اوسويكر خلال الاجتماع بأن الإنقسام الحكومي هو من أهم أسباب تفاقم وضع القطاع الصحي حيث شرع وكيل عام وزارة صحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب بدراسة الإشكاليات والعمل في إطار خطة الأزمة لإيجاد حل للمشاكل الفنية بالقطاع الصحي حيث اصدر قرار رقم 63 القاضي بنسبة الزياده 75% للأطباء المغتربين وتحسين أوضاعهم فى التعامل مع المصارف بحيث يكون لهم وضع خاص بهم حيث يشكل العامل الإقتصادي والميزانيات محركاً أولا لمعالجة المشاكل.

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