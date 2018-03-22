أجواء عيد الأم والطفل في طبرق

أقيم احتفال مساء الأمس بفندق دار السلام بمناسبة عيد الأم والطفل بحضور المجلس البلدي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير من المهتمين أولياء الأمور.

وسط حضور الكثير من الأسر مصحوبين بأطفالهم للمشاركة في هذه الاحتفالية، وأوضحت الناشطة قدرية عثمان لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن الأطفال هم بهجة الحياة الدنيا وزينتها، وهم أساس سعادة الأسرة، واللبنة الأساسيّة لبناء الأسرة والمجتمع.

وهم شباب المستقبل الذين يقع على عاتقهم بناء الأوطان، وزيادة التقدم والتطوّر، فإعداد طفل اليوم، يعني إعداد جيلٍ واعٍ للمستقبل، يسير بالاتجاه الصحيح، يعرف ما له من حقوقٍ ويعرف ما عليه من واجباتٍ، فلا يسمح لأي شخصٍ بهضم هذا الحقّ، ولا يسمح لنفسه بالتقصير في واجباته.

وأشارت إلى أن الحفل تخللته عدة فقرات ومشاركات موسيقية، وعدة كلمات لجهات مسؤولة، وتوزيع شهادات الشكر والتقدير لعدد من المميزين.

يذكر أن الحفل كان بحضور وكيل أول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، وبلدية طبرق، وجهات مسؤولة بطبرق.

وفي نفس السياق شهد أيضاً ملعب الصقور الرياضي حفلاً بمناسبة عيد الأم والطفل كان بحضور أعضاء من مجلس النواب ونشطاء ومهتمين.

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