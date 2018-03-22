فريق "التخطيط الوطني" و"تقصي الحقائق والمصالحة" يزور بلدية الجفرة

علم مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بالجفرة ان فريقا من مجلس التخطيط الوطني وهيئة تقصي الحقائق والمصالحة سيقوم بزيارة الى بلدية الجفرة الأسبوع القادم للاجتماع بنخب المؤسسات الاهلية النسائية والشبابية والاجتماعية وممثلي المؤسسات الرسمية والخبرات العلمية والأكاديمية لطرح رؤيته لحل الازمة الليبية التي ترتكز على عدد من الاعتبارات الهامة وتم عرضها على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية والنخب الليبية في كل من مصر وتونس.

وقالت مصادر مطلعة لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” إن هذه الرؤية التي قدمت على شكل مشروع عمل جاري الان عرضها وتوضيحها وشرحها على مختلف البلديات والنخب والنشطاء في كافة انحاء ليبيا الشرق والغرب والجنوب، وان الفريق المذكور سينطلق ابتداء من الجفرة الى مناطق الشاطئ وسبها واوباري ومرزق وغات وغيرها.

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