صنع الله يزور منصة صبراتة بحقل بحر السلام لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة

عين ليبيا

زار السيد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رفقة السادة بلقاسم شنقير والعماري محمد أعضاء مجلس الادارة، منصة صبراتة بحقل بحر السلام صباح أمس الاربعاء.

حيث جاءت الزيارة لمتابعة الاستعدادات الجارية لأعمال الصيانة الشاملة لمنصة صبراتة بحقل بحر السلام المزمع البدء فيها اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم وتستمر لمدة أسبوعين وفق الجداول المعدة بالخصوص.

كما رافق صنع الله أيضاً السيد أنور عقيل مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط والسيد حسين بوسليانة رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليته والسيد منير اللالي مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والسيد خالد شيوب مدير العمليات بفرع الغاز للشركة والسيد محمد القنوني مهندس عمليات بالمنصة.

هذا وفور وصول السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة و الوفد المرافق إلى المنصة البحرية، استمعوا إلى شروح وافية عن إجراءات السلامة والطوارئ المتبعة بالمنصة البحرية من قبل المهندس علي الملحق مشرف السلامة بالحقل البحري.

ثم قام الاخصائيون بشركة مليته المشغل للحقل البحري بحر السلام بتقديم عرض مرئي وشروح وافية عن الاستعدادات الجارية لبرامج الصيانة الشاملة و عن ما تم انجازه من أعمال حتى تاريخه.

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