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هذا موعد انطلاق حملة فيتامين ( أ ) في بنغازي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعلنت بلدية بنغازي عن الشروع يوم السبت الرابع والعشرين من مارس الجاري في حملة إعطاء فيتامين ( أ ) للأطفال تحت إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وتستمر الحملة بحسب الاعلان الى التاسع والعشرين من مارس وتستهدف الأطفال من مواليد شهر 1 /2013 م إلى مواليد شهر 8 /2017 م. وحدد الاعلان ساعات العمل لاعطاء الفيتامين بالدوام الرسمي بفي لفترة الصباحية بالعيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وضواحيها.

واشار الاعلان الى ان فريقا واحد ا متحركا يختص بالمخيمات ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من الأماكن التي قد يتواجد بها الاطفال ضمن الشريحة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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