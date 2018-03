«مكافحة الهجرة»: مغادرة 7 مهاجرين غير شرعيين من التشاد

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عودة 7 مهاجرين غير شرعيين من التشاد طواعية إلى بلادهم.

وقال الجهاز في بيان له:«ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الذي يقوم به جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجر، غادر البلاد يوم أمس الأربعاء سبعة مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة من الجنسية التشادية إلى بلادهم تشاد في عودة طوعية عبر مطار امعيتيقة الدولي».

