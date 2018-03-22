سلامة يبحث أوضاع نازحي تاورغاء

بحث المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه ونائبته ماريا ريبيرو مع ناشطات من تاورغاء الأوضاع في المدينة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع طتويتر” “شكلت المناقشات حول عودة أهل تورغاء والوضع الإنساني إضافة إلى أهمية مشاركة المرأة في المفاوضات الجارية وتنفيذ خطط العودة، محور اجتماع عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة في طرابلس بين ….سلامة ونائبته …مع ناشطات من تاورغاء”.

وفشلت مختلف الحكومات المتعاقبة على ليبيا في إيجاد حل لازمة نازحي تاورغاء المتواصلة منذ سبع سنوات وكان رئيس المجلس الرئاسي حدد الأول من فبراير موعدا لعودة نازحي تاورغاء إلا أن مجموعات مسلحة تابعة للرئاسي منعت عودتهم الأمر الذي اضطرهم إلى الإقامة في مخيم قرارة القطف شرق بني وليد.

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