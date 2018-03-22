الدرسي يعرب عن مخاوفه من تلاعب جماعة الإخوان بصناديق الاقتراع للفوز بالانتخابات

علق النائب إبراهيم الدرسي حول ترشح جماعة الإخوان للانتخابات القادمة متمثلة في ذراعهم السياسي حزب العدالة والبناء.

وقال الدرسي بتصريح خاص لقناة ليبيا، أن لا أحد يستطيع منع أي جهة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا استوفى الشروط المنصوص عليها.

وكشف أن المجتمع الليبي بات أكثر وعياً وادراكاً لخطورة وحساسية المرحلة ، ووحده من يعطي الشرعية لأي كيان أو أشخاص .

وبين الدرسي أن فرصة نجاح حزب العدالة والبناء ضئيلة جداً ، لأن الحزب وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، والذي لم يعد لديه الشعبية السابقة.

كما أعرب الدرسي عن مخاوفه ما ضلوعهم بعملية التزوير في الإنتخابات من خلال التلاعب بصناديق الاقتراع وطرقهم المعروفة برشوة البعض، واللعب على وتر الدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا