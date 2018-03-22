عقوب عميداً للكفرة والغزوي آمراً لمنطقة سبها العسكرية

أصدر الحاكم العسكري (درنة – بن جواد) الفريق عبدالرازق الناظوري القرار رقم 6 لسنة 2018م، بشأن تكليف المهندس عبدالرحمن عبدالحميد عقوب، عميداً لبلدية الكفرة الواقعة فى الجنوب الشرقي لليبيا .

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان، فى حديث خاص لـ ” بوابة افريقيا الاخبارية ” إن عميد بلدية الكفرة المكلف المهندس عبدالرحمن عبدالحميد عقوب، لقد توجه بكلمة إلى أهالي مدينة الكفرة بمناسبة تكليفه عميداً للبلدية قال فيها :” بصفتي العميد المكلف حديثاً ببلدية الكفرة اتوجه بالنداء إلى أهلي في مدينة الكفرة ،ان نقف جميعاً صفاً واحداً لنخوض معركة البناء وانتزاع حقوقنا وتحقيق احلام ابنائنا والدفاع عن مدينتنا الغالية ولنترك السلبية والصراعات الجانبية وفاء لدماء شهدائنا الذين قدموا ارواحهم فداء للكفرة واني أعلن استعدادى للتعاون مع كل من يريد الخير والصلاح للكفرة دون اقصاء لاي طرف “.

هذا ويذكر ان المهندس عبدالرحمن عبدالحميد عقوب تم تكليفه عميداً لبلدية الكفرة، خلفاً للواء المبروك الغزوي الذي تم تكليفه من قبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ، آمراً لمنطقة سبها العسكرية .

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