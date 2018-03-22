رياح نشطة على أغلب مناطق ليبيا

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الخميس الموافق 22 مارس، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر مساء يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 20- 26 ) درجة مئوية وتصل إلى 30 علي ابونجيم وتسجل انخفاض يوم الغد.

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء صافية تتكاتر يوم الخميس والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط للرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-40) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الجمعة حيت تتراوح مابين (20-25) درجة مئوية.

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية تتكاثر على غدامس – الحمادة ومناطق الجفرة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق سبها -الجفرة والقطرون وهبوط الرؤية الأفقية لهذا اليوم وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 30- 37 ) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على تازربو والسرير، مثيرة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 40 ) درجة مئوية.

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