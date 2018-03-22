الحصادي: إحاطة غسان سلامة “منحازة”

استغرب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، الخميس، تجاهل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، فى إحاطته أمام مجلس الأمن، الحصار “غير الإنساني” المفروض على مدينة درنة.

ووصف الحصادي، في تصريح للرائد، الإحاطة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن، بالمنحازة، مؤكدا أن حصار درنة مخالف للقانون الدولي.

وأضاف عضو مجلس الدولة أن الوضع الإنساني في درنة خطير، موضحا أن المدينة محرومة من دخول الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وأبناؤها ممنوعون من التنقل بشكل طبيعي خارجها، مشيرا إلى أن هناك اعتقالات يتعرض لها أبناء المدينة خارج إطار القانون، إما بناء على الهوية، أو بسبب مواقف سياسية، حسب وصفه.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، قدّم إحاطة لمجلس الأمن، الأربعاء، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

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