السعيدي يطالب بكشف نتائج التحقيقات في مجزرة براك الشاطئ

دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي، المجلس الرئاسي إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في جريمة براك الشاطئ التي شهدها الجنوب الليبي.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه مر قرابة عام كامل على الجريمة التي لم يتم بعد كشف نتائج التحقيق فيها.

واتهم السعيدي آمر القوة الثالثة جمال التريكي، بالتسبب في أزمات الجنوب الليبي من نقص في وقود وغاز الطهي وكذلك التورط في جرائم القتل والخطف داخل سبها بالإضافة إلى استجلاب مرتزقة من تشاد والسودان.

وأكد السعيدي أن التريكي كان مطلوبا للتحقيق بشأن مجزرة براك الشاطئ إلا انه ظهر في مقابلة تلفزيونية من خارج ليبيا متسائلا كيف خرج من البلاد وهو مطلوب للتحقيق.

وأعرب السعيدي عن استنكاره لتصريحات التريكي بشأن الجنوب الليبي.

وكان التريكي قال إن الاشتباكات الجارية في الجنوب هي حرب بين القبائل ناتجة عن عدم وجود قوة رادعة ومحايدة معتبرا أن القوة الثالثة كانت تفعل ذلك وخاطبت العديد من الجهات الأمنية لدعمها فيما لم تلقى أي رد إيجابي بالخصوص، وذلك على حد تعبيره.

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