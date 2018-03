«تعليم المؤقتة» تحيل كل من ساهم بواقعة ضرب الطالبة فاطمة حمد للتحقيق

المتوسط:

أصدر سالم علي، وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، القرار رقم (190) لسنة 2018م لتشكيل لجنة تحقيق تتولى التحقيق في واقعة تعرض الطالبة فاطمة فرحات حمد عمر بمدرسة النهضة أجدابيا للضرب، من قبل مدير المدرسة، على أن تباشر اللجنة أعمالها ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح «على» في بيان اليوم، أن للجنة سوف تستدعي للتحقيق كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في واقعة الضرب المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار.

