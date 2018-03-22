معيتيق يلتقي بالقيادات الأمنية المكلفة بتأمين حقل الشرارة النفطي

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء عدداً من القيادات الأمنية المكلفة بتأمين حقل الشرارة النفطي وأعيان مدينة أوباري.

وتم خلال الاجتماع وفق ما أفادت إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مناقشة الوضع الأمني في الحقل والمدينة.

وطالب الوفد من معيتيق العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملهم والتنسيق لإفتتاح مركز شرطة غرب المدينة يغطي المناطق المحيطة بها.

فيما أكد معيتيق للوفد بأنه سيضع مطالبهم ضمن اهتماماته وسيتواصل مع الجهات ذات العلاقة لضرورة توفير الأمن في المنطقة والعمل على تخفيف معاناة المواطنين في كل المجالات.

ونوّه إلى إهتمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في أوباري والمناطق المجاورة لها شأنها من شأن المدن الأخرى.

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