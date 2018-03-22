تحقيقات بحادثة ضرب “طالبة اجدابيا”

أصدر وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، سالم بو الحاسية قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق حول حادثة تعرض الطالبة فاطمة فرحات عمر، من مدرسة النهضة باجدابيا للضرب المبرح من قبل مدير المدرسة.

وأثار فيديو للطالبة ردود فعل واسعة بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت فيه إنها تعرضت لضرب مبرح من مدير مدرستها بعد تحريض من أحد المعلمات.

وناشدت وزير التعليم في البيضاء، ووكيل النيابة ومركز شرطة اجدابيا بضرورة ملاحقة مدير المدرسة. مؤكدة أن والدها تعرض لضغوط اجتماعية كي لا يتقدم بشكوى رسمية ضد مدير المدرسة.

وبحسب قرار الوزارة، يترأس لجنة التحقيق الدكتور مرعي أحمد الطيار، وستبدأ تحقيقاتها بتاريخ 25 مارس الجاري.

وطالب وكيل الوزارة لجنة التحقيق باستدعاء كل من له صلة بوقوع حادثة الاعتداء، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قد أصدر من جهته أمراً يقضي بعدم الضرب في المدارس.

وسبق حادثة “طالبة اجدابيا” حادثة أخرى في سبها ظهر فيها معلم يضرب مجموعة من الطلاب، لتقوم وزارة التعليم بفصله من العمل فيما بعد وتحويله لمجلس تأديبي.

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