دبلوماسي أوروبي يطالب السلطات الليبية بمحاسبة المتورطين في بيع وشراء المهاجرين

المتوسط:

أعرب كارل هالرجارد، دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، عن قلقه تجاه التقارير عن مزاعم ببيع وشراء المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وطالب «هالرجارد»، في تصريحات صحفية لـ «للشرق الأوسط»، السلطات الليبية بالتحقيق في هذه الظاهرة ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الأعمال.

وكان قد أعلن مكتب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في تقرير، نشرته وكالة «رويترز» أمس، يفيد بأن مواطنين ليبيين ومهاجرين من جنسيات أخرى يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي في ظروف صعبة وتعرضون لعمليات بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق للعبيد والنخاسة.

